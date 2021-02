Sciopero Actv il 6 marzo: trattative fallite

Fumata nera al tavolo Actv, a Venezia nuovo sciopero il 6 marzo: “Filt Cgil: azienda e comune irresponsabili, ci rimettono i cittadini”.

Fumata nera a Venezia mercoledì al tavolo prefettizio tra gruppo Avm e sindacati veneziani, come riporta l’Agenzia DIRE, sulla disdetta del contratto integrativo annunciata dall’azienda.

“Il tavolo si è chiuso negativamente ed è scattata una dichiarazione di sciopero per il giorno 6 marzo”, spiega alla il segretario Filt-Cgil Venezia Valter Novembrini.

“Azienda e amministrazione comunale sono rigide nella loro posizione, non hanno voluto ascoltare le richieste di Consiglio regionale e Consiglio comunale”, prosegue Novembrini facendo

riferimento alle mozioni approvate la scorsa settimana dai due parlamentini.

“Purtroppo le conseguenze di queste irresponsabilità di azienda e amministrazione ricadono sui cittadini in un momento oltretutto complicato, ma deve essere chiaro che la posizione delle organizzazioni sindacali è atta alla difesa e alla tutela della mobilità dei cittadini e della città e non solo alla difesa della contrattazione di secondo livello, che comunque noi a differenza dell’azienda non riteniamo essere un privilegio”.

Anche per chiarire questo, lo sciopero di tre ore del 6 marzo prevedrà “iniziative di coinvolgimento della città”, che i sindacati presenteranno unitariamente con una conferenza stampa domani alle 12.30.

Il precedente sciopero Actv

aveva avuto luogo lunedì 8 febbraio ed aveva creato notevole disagio nella popolazione visto anche il particolare periodo storico.

Un ulteriore allerta, per questo, era stato lanciato dal prefetto di Venezia, che era arrivato a lanciare l’appello: “Restate a casa”.

(foto da archivio)