Scavo del canale Vittorio Emanuele non ammissibile. Di Monica Sambo

Trovo grave che Brugnaro insista con il progetto di scavo del canale Vittorio Emanuele !

Infatti il Documento unico di programmazione allegato al prossimo bilancio del Comune di Venezia è previsto lo scavo del canale Vittorio Emanuele, nonché la realizzazione di nuovi approdi sul canale nord lato nord.

Lo diciamo da tempo nuovi scavi non sono ammissibili, ed è assurdo che si pensi ancora di violentare in questo modo la laguna e il suo delicato equilibrio.

È bene ribadire che il “progetto” del Vittorio Emanuele deve passare alla VIA, non trattandosi di un “dragaggio” così do come questo sindaco sostiene .

La posizione dell’Amministrazione comunale è sempre la stessa, lo scavo dei canali e la contrarietà ad una soluzione fuori dalla laguna. È evidente che Brugnaro ha l’obiettivo di mantenere lo status quo, o peggio ancora di minare l’ecosistema lagunare con lo scavo di nuovi canali .

Brugnaro dovrebbe mettersi d’accordo con i suoi alleati del Governo dato che sono stati esclusi nuovi scavi .

In questo modo si penalizza non solo la nostra laguna ma anche i lavoratori che attendono da mesi risposte SERIE è la richiesta di nuovi scavi certamente non può considerarsi una proposta seria in un equilibrio così delicato.

Brugnaro continua a fare propaganda proponendo Venezia come capitale mondiale della sostenibilità, ma è evidente che il suo agire va esattamente dalla parte opposta.

Venezia deve essere simbolo in Italia e nel Mondo di un futuro sostenibile, della lotta ai cambiamenti climatici, delle scelte ecologiche, ma attualmente è simbolo in Italia dell’inquinamento e del consumo di suolo.

Questa città, i suoi lavoratori, la sua laguna si meritano scelte all’altezza dei tempi che viviamo: ne va anche della credibilità internazionale del nostro Paese!

Non siamo il partito del NO, ma non siamo nemmeno nemmeno un partito senza idee chiare e principi saldi e a difesa di Venezia bisogna avere il coraggio di dire alcuni NO

Monica Sambo