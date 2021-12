Scavi nella laguna di Venezia: le posizioni contrapposte

Scavi nella laguna di Venezia: posizioni contrapposte fra Ambientalisti e Corila. Ma alla fine della diatriba l’ultima parola l’avrà il VAS (valutazione d’impatto ambientale) che sugli scavi in laguna ha già espresso e motivato il suo giudizio negativo che collima e converge con il pensiero del mondo ambientalista e con gli studi specifici sulla salvaguardia e la morfologia del territorio lagunare. Sullo sfondo, sempre vigile e preminente la questione delle grandi navi.

Le posizioni riguardo gli scavi sono chiare e divisive. Il Corila (Consorzio per il coordinamento degli studi concernenti il sistema lagunare veneziano), asserisce che Il Piano morfologico della laguna e il Protocollo fanghi non danneggiano l’ambiente e non giudica adeguate le critiche di Ambiente Venezia e di Italia Nostra, che esprimono un forte dissenso.

Critiche che riguardano lo scavo dei canali e non solo: questione dirimente se si considera che l’ultimo Protocollo fanghi risale al 1993 e il Comitato tecnico del Provveditorato al Porto ne chiede la revisione, per una nuova classificazioni dei fanghi stessi, che dovrebbe giungere a breve.

Ambiente Venezia rimarca che il Piano morfologico studiato dal Provveditorato alle Acque e dal Consorzio Venezia nuova, avrebbe dovuto tener presente il porto off-shore sancito dal decreto legge 45 e per non consentire che si scavino canali per gli approdi temporanei a Marghera che danneggerebbero l’ecosistema lagunare. Corila ribatte, attraverso l’ingegner Pierpaolo Campo strini, che lo scavo dei sedimenti è legittimo perché permetterebbe di costruire barene artificiali proprio utilizzando i fanghi estratti dai canali scavati che proteggerebbero dall’erosione. Se la vedranno a pieno titolo i Ministeri della Transizione ecologica e Infrastrutture.

Italia nostra e Ambiente Venezia non sono d’accordo sullo scavo del canale dei Petroli e con nessun altro scavo perché ferirebbe la laguna, che va invece difesa e tutelata. Il ministero all’Ambiente, del resto, ha già giudicato negativamente il piano, e l’ha dimostrato con le direttive espresse nei due decreti la scorsa estate, attuati per non consentire alle grandi navi di percorrere la laguna (tutta) di Venezia.