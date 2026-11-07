5 x 1000
HomenotizieSantiago Peña arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo il crac della...

Santiago Peña arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo il crac della Ueno Bank: scontri e proteste ad Asunción

L’ex presidente Santiago Peña è stato fermato e destinato agli arresti domiciliari per il crac della Ueno Bank; manifestanti chiedono il carcere. Pedro Alliana è il nuovo presidente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

La Procura paraguaiana ha disposto l’arresto dell’ex presidente Santiago Peña a seguito del crollo della Ueno Bank. Peña è stato fermato nella sua abitazione di Asunción. Nel mandato d’arresto si precisa che “la detenzione dovrà avvenire presso il suo domicilio”, fino a quando non sarà posto a disposizione del pubblico ministero dell’unità specializzata in reati economici e anticorruzione.

Davanti alla casa dell’ex capo dello Stato centinaia di manifestanti si sono radunati per chiedere che non gli vengano concessi gli arresti domiciliari ma venga trasferito in carcere. Durante la protesta sono stati lanciati sassi contro il cordone di agenti presente all’ingresso dell’abitazione.

Immagini trasmesse dall’emittente Abc Tv hanno mostrato una pietra colpire al volto un ufficiale di polizia; gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni per disperdere la folla.

Peña si era dimesso due giorni fa, dopo la richiesta di impeachment legata al crac della Ueno Bank. Fino all’anno scorso era il quarto maggior azionista dell’istituto e aveva nominato l’ex dirigente finanziario di Ueno, Carlos Carvallo, governatore della Banca centrale, incaricato di vigilare sull’istituto.

La Ueno Bank gestiva 2,94 milioni di conti, per lo più intestati a cittadini comuni e a fondi pensione, tra cui l’Istituto di previdenza sociale; i capitali di quest’ultimo risultano bloccati da martedì, giorno in cui la Banca centrale ha disposto il commissariamento dell’istituto privato.

5 x 1000

Intanto il vicepresidente Pedro Alliana ha prestato giuramento davanti al Congresso come nuovo presidente e porterà a termine l’attuale mandato, che scadrà nell’agosto del 2028.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE