5 x 1000
HomenotizieGiannini: il fallimento di Trump riflette la ribellione della società civile

Giannini: il fallimento di Trump riflette la ribellione della società civile

Massimo Giannini su Repubblica: Donald Trump è il primo responsabile del suo fallimento, ma la sconfitta deriva anche dalla reazione della società civile americana.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Massimo Giannini, in un intervento pubblicato su Repubblica il 7 novembre 2026, attribuisce a Donald Trump la responsabilità principale del suo fallimento politico. Secondo il giornalista, tuttavia, l’esito è legato anche a una reazione collettiva dell’America.

Giannini osserva che gli elettori non sono rimasti inerti di fronte a quelli che definisce crimini e misfatti della Casa Bianca. Questa mobilitazione civica, scrive, ha contribuito a determinare il risultato elettorale.

L’autore ribadisce inoltre il ruolo attivo dei cittadini nel funzionamento della democrazia e lo sintetizza con una formula diretta: “La democrazia siamo noi, cittadini ed elettori”.

L’articolo è stato pubblicato il 07 novembre 2026 alle 00:01 e indicato con una durata di lettura di quattro minuti; l’ascolto dell’intervento è riservato agli abbonati premium di Repubblica.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE