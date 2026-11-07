Giannini: il fallimento di Trump riflette la ribellione della società civile

Massimo Giannini, in un intervento pubblicato su Repubblica il 7 novembre 2026, attribuisce a Donald Trump la responsabilità principale del suo fallimento politico. Secondo il giornalista, tuttavia, l’esito è legato anche a una reazione collettiva dell’America.

Giannini osserva che gli elettori non sono rimasti inerti di fronte a quelli che definisce crimini e misfatti della Casa Bianca. Questa mobilitazione civica, scrive, ha contribuito a determinare il risultato elettorale.

L’autore ribadisce inoltre il ruolo attivo dei cittadini nel funzionamento della democrazia e lo sintetizza con una formula diretta: “La democrazia siamo noi, cittadini ed elettori”.

L’articolo è stato pubblicato il 07 novembre 2026 alle 00:01 e indicato con una durata di lettura di quattro minuti; l’ascolto dell’intervento è riservato agli abbonati premium di Repubblica.