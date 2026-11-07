Guerri: la crisi del trumpismo può diventare un’opportunità per la destra

Lo storico Giordano Bruno Guerri, in un’analisi pubblicata su Repubblica il 7 novembre 2026, interpreta la crisi del trumpismo come un’occasione politica per la destra.

Secondo Guerri, gli elementi che hanno caratterizzato quel modello — il culto del capo, la demagogia e il protezionismo — hanno smesso di funzionare. L’osservazione si basa, scrive lo storico, sull’esperienza americana.

Per Guerri questo momento offre ai conservatori europei la possibilità di staccarsi da quelle pratiche e di ripensare la propria offerta politica. Lo storico invita dunque i partiti di destra del continente a liberarsi da quegli approcci per costruire alternative diverse.

L’articolo è presentato come un’analisi dello storico e mette in relazione la situazione negli Stati Uniti con le scelte che attendono i conservatori europei.