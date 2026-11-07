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HomenotizieGuerri: la crisi del trumpismo può diventare un’opportunità per la destra

Guerri: la crisi del trumpismo può diventare un’opportunità per la destra

Lo storico Giordano Bruno Guerri, su Repubblica (7/11/2026), sostiene che la crisi del trumpismo dimostra il fallimento di culto del capo, demagogia e protezionismo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lo storico Giordano Bruno Guerri, in un’analisi pubblicata su Repubblica il 7 novembre 2026, interpreta la crisi del trumpismo come un’occasione politica per la destra.

Secondo Guerri, gli elementi che hanno caratterizzato quel modello — il culto del capo, la demagogia e il protezionismo — hanno smesso di funzionare. L’osservazione si basa, scrive lo storico, sull’esperienza americana.

Per Guerri questo momento offre ai conservatori europei la possibilità di staccarsi da quelle pratiche e di ripensare la propria offerta politica. Lo storico invita dunque i partiti di destra del continente a liberarsi da quegli approcci per costruire alternative diverse.

L’articolo è presentato come un’analisi dello storico e mette in relazione la situazione negli Stati Uniti con le scelte che attendono i conservatori europei.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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