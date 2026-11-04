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Santa Marta, cresce la preoccupazione per il futuro del quartiere: assemblea pubblica contro il ritorno delle grandi navi

Venezia, il progetto del canale Vittorio Emanuele e il possibile ritorno delle grandi navi preoccupano i residenti di Santa Marta. Assemblea pubblica il 4 novembre.

Redazione Venezia
a cura di: Redazione Venezia

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Il futuro di Santa Marta torna al centro del dibattito cittadino. Mercoledì 4 novembre, alle ore 18, al Circolo anziani “La Gondola”, si terrà un’assemblea di quartiere dedicata alle prospettive dell’area portuale e alle possibili conseguenze dei nuovi progetti legati al traffico crocieristico.

L’iniziativa nasce dopo il parere favorevole espresso dalla commissione VIA-VAS agli scavi del canale Vittorio Emanuele, intervento finalizzato a consentire nuovamente il transito delle grandi navi. Una prospettiva che riaccende le preoccupazioni dei residenti, soprattutto per le possibili ricadute sul quartiere di Santa Marta e sul suo equilibrio urbano.

Al centro dell’incontro ci sarà proprio una domanda: quale futuro attende Santa Marta se il progetto dovesse concretizzarsi e il quartiere fosse coinvolto in un nuovo sviluppo del turismo crocieristico di massa?

A promuovere il momento di confronto sono il Comitato Waterfront e il Comitato No Grandi Navi, che invitano cittadini e residenti a partecipare per fare il punto sulla situazione e discutere le prossime iniziative di mobilitazione.

L’assemblea rappresenterà un’occasione per condividere dubbi, valutazioni e proposte, in una fase particolarmente delicata per il futuro della città e del suo rapporto con il porto e il turismo.

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