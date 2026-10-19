Il ritorno delle Grandi Navi a Venezia: incontro pubblico il 7 novembre

Si riapre una nuova stagione di lotta per il Comitato No Grandi Navi. Il parere favorevole della Commissione VIA-VAS agli scavi del Canale Vittorio Emanuele per riportare le grandi navi a Venezia in stazione marittima a S. Marta, agli interventi di dragaggio e allargamento di alcuni tratti del Canale dei Petroli, al nuovo terminal croceristico a Porto Marghera in Canale Nord Sponda Nord e alla realizzazione di un’isola discarica di ben 46 ettari per collocare 8.600.000 mc di fanghi inquinati scavati, urge tutta la cittadinanza all’azione.

I nuovi scavi rischiano di peggiorare l’erosione e compromettere ulteriormente l’equilibrio della laguna. Tutto questo si inserisce in un modello di sviluppo incompatibile con la crisi climatica. Dopo un’estate che ci ha catapultati dentro la crisi climatica e ci ha ricordato il futuro a cui andrà incontro Venezia con l’innalzamento del livello del mare, com’è possibile permettere interventi di manomissione che vanno ad aggravare la condizione lagunare?

Ancora una volta la politica di questa città e le compagnie multinazionali della croceristica pensano al profitto portato dalla monocultura turistica senza lungimiranza e senza curarsi del benessere dei veneziani: basti pensare che Santa Marta e Sacca Fisola, due dei quartieri più residenziali di Venezia, saranno quelli più danneggiati dalla presenza delle navi da crociera.

375 milioni di euro investiti nella devastazione ambientale e sociale della città e della sua laguna. Cosa si potrebbe fare con questi investimenti? Aprire case, creare luoghi per la cittadinanza, investire sul lavoro, progettare i tanti piccoli interventi necessari per salvare Venezia dalla catastrofe climatica.

Troviamoci per discutere di questo giovedì 29 ottobre alle ore 18 in Sala S. Leonardo, per costruire una prima giornata di manifestazione a San Basilio il 7 novembre.

FUORI LE NAVI DALLA LAGUNA