San Donà, apre e ruba dalle auto in sosta

I militari del NOR della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave (VE) sono intervenuti per la segnalazione di un giovane che si aggirava tra le autovetture in sosta con fare sospetto in via Sabbioni, nel centro cittadino.

Perlustrando la zona, i militari hanno individuato nella vicina via San Lazzaro un giovane che alla loro vista tentava di fuggire e lanciava qualcosa in aria.

Bloccato l’uomo, che si rivelava essere un 26enne italiano, originario della provincia di Vicenza, senza fissa dimora e pregiudicato, si scopriva che si era appena liberato di un paio di forbici e varia refurtiva prelevata poco prima da cinque autovetture parcheggiate nella zona.

Un successivo controllo rivelava il possesso di diverse stecche di sigarette di varie marche, conteggiando complessivamente 640 pacchetti di “bionde”, per le quali il 26enne non è stato in grado di giustificarne il possesso.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e continuato su autovetture nonché deferito per la ricettazione delle sigarette sulle quali sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’uomo per l’udienza di convalida dell’arresto e l’eventuale giudizio per direttissima presso il Tribunale di Venezia.

Fondamentale, come sempre, è stata la tempestività della segnalazione e la collaborazione da parte dei cittadini.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continua ad avere come focus quello del contrasto, senza soluzione di continuità, dei fenomeni di microcriminalità diffusa per accrescere la sicurezza percepita da parte della collettività.

