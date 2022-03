Giunta approva: Arsenale di Venezia a Marina Militare e a Biennale, ente privato

Arsenale di Venezia: con l’approvazione del protocollo, si compie il tradimento della città.

La giunta Brugnaro con l’approvazione del protocollo conferma la sua visione dell’Arsenale, come un luogo inutile per la città ed i suoi abitanti, su cui non realizzare nessun progetto civico e su cui non investire un euro.

E’ questa la reale politica della giunta comunale, sfruttare la rendita della città per promuovere Venezia come città vetrina sottoposta a continue privatizzazioni da parte delle grandi istituzioni culturali e della grande e piccola speculazione.

Lo dimostra il fatto che il Comune non presenta nessun progetto per fare dell’Arsenale un luogo vivo, aperto, occasione di sviluppo, lavoro e rilancio della città ma al contrario cede alla Marina Militare la proprietà di sette tese strategiche nell’area sud e lascia mano libera alla Biennale, un ente privato, per ingrandirsi e fare ciò che vuole.

Per giustificare il regalo di sette Tese però la giunta Brugnaro deve negare quanto elaborato dalla città in questi anni sul compendio, arrivando perfino ad oscurare il sito web sull’Arsenale, cancellando così i progetti che le istituzioni e le associazioni hanno presentato negli ultimi due lustri.

Abbiamo capito che dopo sette anni di utilizzo privatistico dell’Arsenale come location per feste private, sfilate di moda, cene di lusso e 15 giorni di Salone Nautico per gli amici del sindaco, per l’Arzanà de Viniziani e per la città c’è solo un futuro di turismo di massa e paccottaglia.

Chi rimuove la storia semina il vuoto.

Comitato per la Restituzione dell’Arsenale a Venezia

Pierandrea Gagliardi