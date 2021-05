Salone Nautico di Venezia: vantaggi extra con il prezzo del biglietto

“Il 29 maggio prenderà il via la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia. Tutti gli artigiani e i commercianti della città sono pronti ad accogliere gli espositori e i visitatori”.

Con queste parole l’assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga (al centro, nella foto) presenta l’appuntamento del Salone Nautico di Venezia, un evento che si svolge in Arsenale ma che coinvolgerà tutta la città lagunare.

“Di concerto con tutte le categorie produttive e logistiche della città, dalle associazioni di artigiani e commercianti alle guide turistiche, dai gondolieri ai ristoratori – continua l’assessore – sono state resi possibili, per chi acquista il biglietto, tanti vantaggi, con sconti tra il 15 e il 25% su: parcheggi al Tronchetto, tour guidati, percorsi gastronomici della tradizione e esercizi commerciali. La vetrofania del Salone Nautico Venezia indicherà gli esercenti aderenti all’iniziativa. Nell’anno del 1600 compleanno di Venezia nessuno al mondo può perdersi un’occasione del genere. Vi aspettiamo”.

Una delle iniziative di particolare sapore marittimo è l’apertura del Museo Storico Navale (tutti i giorni dal 28 maggio al 6 giugno, ore 11-17 e poi tutti i venerdì, sabato e domenica) situato a pochi passi dall’ingresso del Salone e dell’Arsenale.

A queste iniziative si aggiunge la possibilità per i visitatori di arrivare a Venezia con la propria barca e, prenotando preventivamente, ormeggiare nelle due Marine più prossime all’Arsenale con tariffe agevolate, gratis le prime tre notti: Marina Sant’Elena, da cui si può raggiungere il Salone a piedi o Marina Certosa, situato sull’isola di fronte a una fermata di traghetto.