Nella notte del 20 novembre 2026 Kiev è stata colpita da attacchi missilistici che hanno scatenato sirene, esplosioni e colonne di fumo sulla città.

Lo ha riferito il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, che ha segnalato danni a infrastrutture critiche, tra cui i ponti Podilsko-Voskresenskyi e Darnytskyi.

I raid hanno provocato vittime e feriti: secondo Reuters tre persone sono morte e 15 sono rimaste ferite.

Le autorità cittadine stanno verificando l’entità dei danni alle strutture colpite e la situazione delle aree interessate dagli attacchi.