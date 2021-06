Ruba al supermercato, scoperto manda il vigilante all’ospedale. Arrestato e condannato (pena sospesa)

Si è conclusa con un arresto la fuga di un uomo di origini gambiane di 23 anni, bloccato dalle Unità Operative Primo Intervento della Questura, la cui attenzione è stata richiamata dai clienti di un supermercato di via Carducci, a Mestre, dove l’uomo aveva appena commesso una rapina.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia in servizio nella via Giosuè Carducci, su segnalazione di alcuni passanti e dei clienti del supermercato, è intervenuta per bloccare la fuga del giovane.

L’uomo, come appurato, si era reso responsabile di una rapina all’interno dell’esercizio.

Non solo: il ladro, per assicurarsi la fuga con la refurtiva, aveva usato violenza nei confronti dell’ addetto alla vigilanza del supermercato, che nell’occasione ha riportato lesioni per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’arrestato è stato quindi processato nella mattinata odierna con rito direttissimo, riportando la condanna alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, con sospensione della stessa.

