Rottweiler entra nel ristorante e sbrana barboncino che stava sotto il tavolo della padrona

Scena drammatica ad Abano. Improvvisamente uno dei rottweiler della proprietaria del locale entra nella pizzeria dove ci sono i clienti che stanno mangiando e azzanna un cagnolino di piccola taglia che se ne stava accovacciato sui piedi della padrona. Ed è così che prepotentemente ritorna alla ribalta il tema dei “cani pericolosi“, di quelle razze, cioè, che secondo diverse opinioni non dovrebbero essere in libera circolazione o, in alternativa, dovrebbero essere concesse solo a determinate persone e non prima di un apposito corso di addestramento specializzato (all’uomo, non al cane). Questo anche se viene ribadito da più fronti che la responsabilità non è mai dell’animale bensì dal suo proprietario.

L’ultimo fatto brutto è avvenuto in una nota pizzeria di Abano mercoledì scorso. La vittima è un cagnolino di razza bichon frisé che è stato investito da una furia aggressiva talmente grande di un rottweiler che nemmeno gli altri commensali sono riusciti a toglierlo dalle fauci assassine.

Il dramma attorno alle 22. Improvvisamente i due cani della titolare del locale corrono all’interno della sala. Uno dei rottweiler ha puntato direttamente contro il cagnolino azzannandolo subito senza che ci fosse il tempo di fare una mossa. E mentre il barboncino veniva brutalmente decapitato dai morsi dell’animale anche altre persone, oltre alla coppia proprietaria del cagnolino, hanno tentato di togliere quelle fauci dalla preda.

Ma per lunghi istanti è stato inutile, anche quando uno dei clienti lo ha persino ripetutamente colpito con un bicchiere. Solo quando il barboncino non si muoveva più l’animale ha mollato la presa riprendendo la strada per cui era entrato.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno raccolto le versioni dei presenti tra cui quelle della coppia proprietaria del bichon frisé, davvero molto scossa oltre che profondamente addolorata.