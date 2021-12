Cani Pitbull sbranano cagnolino e azzannano la padrona

Il tema delle razze di cani definite “pericolose” (anche se viene specificato da più fronti che la responsabilità non è mai dell’animale bensì dal suo proprietario) torna sovente rumorosamente alla ribalta.

Cani pitbull, una coppia di maschio e femmina, si sono liberati dalla custodia del padrone per andare ad aggredire una signora che passeggiava con il suo cagnolino.

Purtroppo il piccolo terrier, di sicuro meno avvezzo allo scontro fisico e con una natura diversa rispetto ai Pitbull, ha avuto la peggio e le ferite dove è stato azzannato gli son costate la vita.

Il fatto è accaduto qualche sera fa a Malcontenta di Mira.

Anche la padrona del terrier è stata soccorsa e portata in ospedale per ferite riportate dato che istintivamente ha provato a proteggere il suo cucciolo.

Il proprietario dei pitbull, secondo quanto ricostruito, li ha fatti scendere dalla sua auto con il cancello inavvertitamente ancora aperto. Ciò è bastato ai due animali per fuggire e raggiungere l’obiettivo poco distante che evidentemente avevano già adocchiato dall’auto.

La padrona ha cercato di difendere il suo cane dalla furia dei due pitbull ma è rimasta ferita a sua volta, mentre altri passanti sono accorsi provando ad intervenire. Purtroppo i morsi sul collo sono stati fatali per il piccolo terrier morto dopo una breve agonia mentre sul posto arrivavano i carabinieri.

La donna è stata accompagnata in ospedale per le ferite ma anche disperata e molto scossa per il fatto e per la sua perdita, mentre il proprietario dei due cani aggressori è stato denunciato.