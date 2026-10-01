Rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo: il calciatore lascia il ritiro dopo le parole del ct Jorge Jesus

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Clamorosa spaccatura fra Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese alla vigilia della gara di Nations League con la Danimarca a Copenaghen. Il campione ha abbandonato il ritiro della squadra dopo le dichiarazioni del ct Jorge Jesus, secondo quanto riportano media portoghesi e spagnoli.

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Secondo le ricostruzioni, l’attaccante è partito da solo dallo stadio mentre i compagni erano in allenamento. Altri resoconti indicano che Ronaldo se n’è andato dopo la partita contro la Norvegia, annunciando sui social che “Spiegherò tutto” e che in futuro racconterà le ragioni della sua decisione.

Jorge Jesus aveva spiegato in conferenza che non si è trattato di un episodio imprevisto riguardo al mancato impiego con la Norvegia e ha invitato a non creare drammi: “Non c’è nessun caso”, ha detto, precisando di aver scelto come allenatore di non far entrare Ronaldo in quella partita. Il tecnico ha aggiunto di aver informato il giocatore che non avrebbe giocato nelle due gare previste, ma di averlo fatto comunque scaldare durante l’incontro perché avrebbe potuto servire durante la partita; poi non lo ha fatto entrare e, ha osservato, ogni calciatore scaldatosi e poi non impiegato resta insoddisfatto, “tanto meno Cristiano”.

Jesus ha inoltre annunciato che, se tutto procederà normalmente, sarà Gonçalo Ramos a partire titolare contro la Danimarca; “se avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà”, ha detto il ct, ribadendo la propria autonomia nella gestione della squadra: “Sono l’allenatore e ho deciso”.

La presenza di Cristiano Ronaldo nella partita con la Danimarca è rimasta in dubbio anche perché l’attaccante ha saltato l’allenamento odierno della nazionale.

Dopo la decisione di lasciare il ritiro, Ronaldo ha pubblicato un messaggio in cui afferma di aver preso la scelta “dopo la conferenza stampa dell’allenatore e dopo una conversazione con il presidente della Federcalcio” e augura buona fortuna a Portogallo e compagni.

Sullo svolgimento della vicenda è intervenuta anche la sorella, Elma Aveiro, che sui social ha difeso il giocatore e criticato l’ambiente intorno alla nazionale, concludendo il suo intervento con un ringraziamento e l’affermazione “Ti meritavi di più!”.