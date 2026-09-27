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Roberto Carlos: «Mi hanno svuotato il conto», l’ex campione racconta la perdita di oltre 160 milioni

Roberto Carlos racconta di aver perso il 99% dei guadagni (oltre 160 milioni) a causa di un ex agente e di problemi familiari; l’ex terzino avverte i giovani.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roberto Carlos ha ammesso di essere stato svuotato economicamente: l’ex terzino di Inter e Real Madrid ha raccontato di aver perso quasi tutto ciò che aveva guadagnato nel corso della carriera, cifre che superano i 160 milioni di euro.

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Secondo il campione brasiliano, a determinare la perdita sono stati comportamenti del suo ex agente e questioni legate alla famiglia. «Ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio», ha dichiarato, spiegando di essersi ritrovato all’improvviso di fronte a una serie di documenti che non conosceva.

Roberto Carlos ha detto di essersi accorto della situazione dopo aver ricevuto, tra giovedì a mezzanotte e il giorno successivo, una pila di carte che gli hanno fatto comprendere l’entità del danno: «È stato allora che ho capito di aver perso tutta la mia storia», ha riferito.

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L’ex campione, che vanta un Mondiale con la nazionale e una carriera da protagonista sulle fasce, ha voluto anche lanciare un monito ai più giovani: ha riconosciuto di aver commesso errori e ha invitato chi inizia la carriera a non ripeterli. Ha ricordato inoltre di aver pensato al dopo-calcio sin da tempo, ottenendo il patentino di direttore sportivo e lavorando con marchi commerciali.

A dicembre scorso Roberto Carlos ha avuto un problema al cuore scoperto dopo una visita a una gamba: fu ricoverato, ma nei giorni successivi rassicurò i tifosi. Ha precisato di non aver avuto un infarto e di essersi sottoposto a una procedura medica preventiva pianificata con il suo team medico.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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