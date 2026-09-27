Prezzi della benzina risalgono in vista dello sconto annunciato da Eni, gli altri petrolieri allarmati

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I prezzi della benzina hanno raggiunto un nuovo picco proprio mentre il mercato attende lo sconto annunciato da Eni. La notizia, riportata su Repubblica, segnala crescenti tensioni tra gli operatori del settore, con altri petrolieri in allarme per le possibili ripercussioni.

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L’articolo è a firma di Rosaria Amato ed Emma Bonotti (ANSA) e descrive uno scenario in cui l’annuncio di Eni sul taglio dei prezzi attira l’attenzione degli operatori e dei consumatori, mentre i listini si mantengono elevati.

Senza fornire ulteriori dettagli sul meccanismo o sulle tempistiche, la ricostruzione sottolinea il clima di incertezza e la reazione dei concorrenti all’iniziativa commerciale in arrivo.