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Rafa Jodar: vuole misurarsi con Sinner e non dà peso alle critiche

Rafa Jodar, 20 anni e numero 14 mondiale, afferma la volontà di sfidare Jannik Sinner, respinge le critiche e difende il proprio stile confrontandosi anche con Alcaraz.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Rafa Jodar, 20 anni e attuale numero 14 del ranking mondiale, si è detto deciso a cercare lo scontro con Jannik Sinner e a non lasciarsi influenzare dalle critiche. “Voglio sfidare Sinner”, ha detto il tennista spagnolo, ribadendo la propria ambizione.

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Il giovane atleta ha affrontato anche le ripetute somiglianze tecniche che gli vengono attribuite: secondo alcuni sarebbe vicino a Sinner nei movimenti in campo, ma Jodar ha sottolineato che possiede un’identità di gioco personale. Ha definito Sinner e Carlos Alcaraz come i più grandi riferimenti del momento.

Sulla questione del comportamento in campo, alla domanda se venga percepito come antisportivo, Jodar ha risposto ammettendo di commettere errori, ma ha aggiunto che sarebbe grave non cercare di non ripeterli: “Faccio degli errori, sarebbe grave se non evitassi di ripeterli”, ha affermato.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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