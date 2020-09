Riqualificazione ex ospedale Umberto I, Salmistrari: “Occasione per l’edilizia e per soluzioni costruttive green”.

In merito alla presentazione in municipio a Mestre, del masterplan per la riqualificazione dell’area dell’ex ospedale Umberto I a Mestre, il presidente di Ance Venezia (costruttori edili) Giovanni Salmistrari, ha commentato:

“È un passo molto importante per sbloccare una situazione che si trascina da troppo tempo. L’intervento in un’area così strategica per la città, può contribuire a un importante rilancio del settore edilizio: ci auguriamo che siano coinvolte le imprese locali che da quest’opera potrebbero trarre ossigeno per la propria attività. Positiva è la forte valorizzazione della componente verde che caratterizza il progetto. L’occasione può essere propizia per sperimentare e applicare tecniche e soluzioni costruttive ecocompatibili, a basso impatto ambientale”.