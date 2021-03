Ringraziamenti per l’Ospedale di Venezia

(Riceviamo e volentieri pubblichiamo)

Buongiorno, scrivo la presente convinta che abbiamo tanto il diritto di lamentarci in caso di disservizi, quanto il piacere-dovere di segnalare le buone funzionalità non dando tutto per scontato o dovuto.

Purtroppo tra novembre e febbraio ho avuto due ricoveri all’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia: il primo in terapia coronarica e cardiologia, il secondo nell’Unità Operativa di Medicina.

In tutti e due i reparti ho avuto modo di apprezzare l’efficacia e la celerità delle cure ma anche l’aspetto professionale ed umano del personale sia medico che sanitario.

Con questa mia intendo segnalare e ringraziare tutto il personale in particolare del reparto di Medicina Generale che opera in una situazione di superlavoro e di rischio, verso una utenza dove l’aspetto umano è fondamentale complemento alla guarigione.

Concludo, ma permettetemi di evidenziare e ringraziare anche tutta la cardio riabilitazione del monoblocco al Lido di Venezia per la professionalità unita alla gentilezza che continua a riservarmi.

Cordiali saluti

Cesarina Giorgi

» ti potrebbe interessare anche: “Sono ricoverato per Covid a Venezia: Grazie agli “angeli” del reparto”“