“Sono ricoverato per Covid a Venezia: Grazie agli “angeli” del reparto”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un messaggio giunto pochi minuti fa. Il Sig. fabio “ricoverato per complicazioni al Covid” invia un ringraziamento nostro tramite agli “angeli” del suo reparto, quello di Malattie Infettive. Ma è un grazie collettivo che va esteso senz’altro a tutti gli infermieri, agli operatori e ai medici che ogni giorno si confrontano con questo terribile nemico. Degli “angeli” di cui troppo spesso ci si dimentica ma che troviamo sempre al loro posto col loro carico di umanità e professionalità ogni volta che se ne ha bisogno.

Buongiorno , mi chiamo Bon Fabio ho 52 anni , ricoverato in questo reparto per complicazioni al covid , volevo ringraziare questi angeli che si donano a noi , con professionalità, gentilezza “amore”, per accudire rincuorare e sostenere chi come me e altre persone siamo stati toccati da questo grande incubo .

Grazie di cuore ❤.

Siete super !!!

Messaggio trasmesso Sig. Fabio. Grazie dell’opportunità che ci ha offerto e tanti auguri per una pronta guarigione a lei e alle persone in questo momento ricoverate.