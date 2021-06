Resa dei conti con pistola per una donna… a 75 anni

Resa dei conti con pistola: minaccia rivale in amore con pistola in pugno, cioè l’uomo che sparò a sua volta ferendolo 24 anni prima.

La scena, su cui si può scherzare essendo finita senza ferimenti, è avvenuta in un cimitero.

Un uomo di 75 anni, residente nel comasco, è stato così arrestato dai carabinieri per aver minacciato con una pistola un suo vecchio amico di 72 anni.

Il fatto è avvenuto venerdì nel cimitero di Giussano (Monza).

La ‘resa dei conti’ riguarda una disputa amorosa

iniziata a colpi di pistola nel 1987.

Secondo quanto ricostruito dai militari, allora la moglie del più giovane dei due uomini, entrambi di origine calabrese, lo lasciò per il 75 enne.

E così nell’ottobre di quell’anno il ‘tradito‘ sparò nel centro di Giussano alcuni colpi di pistola contro il suo rivale in amore ferendolo gravemente, per poi finire in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

A distanza di 24 anni il 75 enne ha pensato bene di vendicare il proprio onore minacciando chi lo aveva ferito quasi a morte.

Così, dopo un’accesa discussione nata in cimitero, l’uomo ha estratto una pistola semiautomatica calibro 6×35, con matricola abrasa.

Grazie alla telefonata di alcuni presenti i carabinieri sono intervenuti evitando il peggio.

(foto da archivio)