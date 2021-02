Il veneziano Renato Brunetta ministro del governo Draghi.

Ci sono quattro veneti: un veneziano, una vicentina e due bellunesi nella squadra dei ministri nominati nel Governo Draghi.

I ministri veneti sono: l’alto funzionario bellunese Daniele Franco all’Economia, Federico D’Incà ai Rapporti con il Parlamento, il veneziano Renato Brunetta (Forza Italia) alla pubblica amministrazione e la vicentina di Trissino Erika Stefani (ex ministro agli Affari regionali con Salvini premier) alle disabilità.

Questi ultimi due ministri senza portafoglio.

Tra i nomi scelti dall’ex presidente della Bce per guidare l’Italia, si diceva, c’è il veneziano Renato Brunetta, di Forza Italia, nominato ministro alla Pubblica amministrazione, e la senatrice leghista di Trissino Erika Stefani, a cui è stato affidato il ministero “alle disabilità”, dicastero senza portafoglio.

Il veneziano Renato Brunetta, di lunga carriera politica, è un economista, accademico e giornalista, ha una formazione socialista e nel 2008 aveva già ricoperto la carica di ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nel quarto governo Berlusconi.

Nel 1999 è entrato a far parte dello schieramento di Forza Italia in qualità di deputato al Parlamento Europeo.

Nel 2000 è stato candidato a sindaco di Venezia per il Polo per le Libertà, sconfitto dal candidato del centrosinistra Paolo Costa, e alle amministrative di marzo 2010 è stato nuovamente candidato sindaco di Venezia per il Popolo della Libertà, battuto al primo turno dal candidato del centrosinistra Giorgio Orsoni.

Ha collaborato in qualità di consigliere economico con i governi Craxi I, Craxi II, Amato I e Ciampi.

Con Brunetta sono tre i nomi degli “azzurri” nel nuovo governo Draghi: tre dicasteri vanno a esponenti della Lega, tre a Forza Italia e tre al Pd. Tutti partiti che nel 2018 avevano eletto circa lo stesso numero di parlamentari.

Con questa nomina il veneziano torna a Palazzo Vidoni, Brunetta avrà infatti il compito di gestire il ministero alla Pubblica amministrazione e con l’emergenza sanitaria molto è cambiato con la necessità della messa a regime dello smart working e l’incrementazione dell’attività digitale: nuove modalità di gestire ed erogare servizi, di organizzare le attività lavorative.