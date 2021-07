Redentore a Venezia 2021, si riparte. Da domani si prenota. Ecco come

Festa del Redentore 2021: la ripartenza, in sicurezza, di Venezia.

La città si prepara al suo appuntamento più atteso, finalmente confermato sia pur nel rispetto di regole per garantire un evento in sicurezza.

La macchina organizzativa è attiva da settimane.

Come per le altre manifestazioni, il Comune di Venezia, ha avviato un tavolo tecnico con l’AULSS 3 Serenissima e con le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura di Venezia.

Questa mattina si è dunque riunito il CPOSP (Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica) presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto, nel corso del quale sono state definite e perfezionate le linee guida per l’edizione 2021 del Redentore, con particolare riguardo alle procedure anti Covid-19.

L’invito principale è di seguire lo spettacolo dall’acqua, nella modalità più tradizionale.

Sarà necessaria la preventiva prenotazione del natante, la conservazione della lista dei passeggeri per i 14 giorni successivi (per il contact tracing), il mantenimento del distanziamento sociale a bordo, la capienza del natante limitata all’80% in caso di non conviventi.

Le aree di ormeggio saranno suddivise per tipologia di imbarcazione.

Non sarà consentito l’ormeggio “a lai” tra le imbarcazioni se non con adeguati sistemi atti a garantire il distanziamento sociale.

Per chi desiderasse invece seguirlo a terra, dalle rive più vicine al Bacino (Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, Giudecca), l’accesso sarà con prenotazione obbligatoria ed esibizione del “green pass” (15 giorni dopo la prima vaccinazione o con tampone con esito negativo nelle 48 ore prima).

Per facilitare gli ospiti della manifestazione, verranno istituiti dei punti tamponi temporanei in Giudecca e a San Marco, anche con l’utilizzo di un vaporetto ormeggiato in Canal Grande in zona Rialto, e verrà prolungata l’apertura del punto tamponi presso la stazione ferroviaria di Santa Lucia, in collaborazione con Aulss3 Serenissima, Croce Rossa, Croce Verde e AVM/ACTV.

Dalla mattina di martedì 13 luglio sarà disponibile sui siti di comune.venezia.it e veneziaunica.it la pagina dedicata alle prenotazioni, che conterrà tutte le informazioni ed una sezione FAQ dedicata.

Nelle prossime ore sarà pubblicata anche l’ordinanza congiunta di Comune di Venezia, Capitaneria di Porto e Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto.

Priorità verrà lasciata nelle giornate di martedì e mercoledì alla prenotazione per la visione dei fuochi a terra per i residenti nel Comune di Venezia.

In particolare, nelle rive della Giudecca fino a mercoledì potranno registrarsi solo i residenti nell’isola e a Sacca Fisola.

Per chi è residente, ospite in albergo o chi ha prenotato in un pubblico esercizio nelle aree ad accesso limitato, il passaggio sarà consentito, previa esibizione del documento d’identità per i residenti, o della prenotazione.

“Come sottolineato nel corso del CPOSP, questo straordinario sforzo di tutte le istituzioni coinvolte consentirà di effettuare una manifestazione in sicurezza, richiedendo a tutti la necessaria collaborazione ed in particolare il rispetto delle ordinanze da parte di ogni singolo partecipante”.