La rubrica Central Park West di Rai News 24 è andata in onda il 21 novembre 2026. L’appuntamento fa parte del palinsesto del canale e viene trasmesso in diretta su Rai News 24 live.

La cura della puntata è affidata ad Antonio Monda, indicato come responsabile della redazione del programma.

Central Park West è previsto in fascia pomeridiana: va in onda il sabato, dalle 14:45 alle 15:00. La rubrica affronta una pluralità di aree tematiche presenti nel palinsesto Rai, tra cui Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

Il programma è prodotto all’interno dell’offerta informativa di Rai News 24, che invita il pubblico a seguire i suoi contenuti anche tramite i canali social indicati sulla piattaforma.