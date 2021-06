Ragazzo muore dopo la caduta da una terrazza del Bauer di Venezia

Ragazzo morto dopo la caduta da una terrazza dell’ Hotel Bauer, a Venezia. La disgrazia è stata scoperta questa mattina poco dopo le 9.

Il giovane aveva 22 anni. Cliente dell’hotel, era di origine straniera, nazionalità slovacca.

La caduta nel vuoto lo ha portato all’impatto con la pavimentazione del cortile interno dell’albergo.

Sul posto è subito arrivata la polizia. Indagini sono tuttora in corso.

Da definire, soprattutto, se si è trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.

In seconda battuta, andrà ricostruito il momento della disgrazia, in quanto la scoperta del corpo di questa mattina potrebbe essere riferita ad un fatto di questa notte.

La caduta, da una quindicina di metri di altezza circa, non ha purtroppo lasciato speranze di sopravvivenza.

