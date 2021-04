Bambina precipita nella tromba dell’ascensore in centro commerciale

Bambina cade nella tromba dell’ascensore di un centro commerciale.

E’ successo questa sera a Favaro Veneto: poco prima delle 18.30 i vigili del fuoco sono intervenuti al centro commerciale La Piazza in via Trieste per soccorrere la piccola di 6 anni, rimasta ferita dopo essere caduta nel vano di un ascensore in disuso da tempo.

La bimba si è appoggiata alla porta dell’ascensore, che si è aperto, facendola precipitare per circa tre metri nel vuoto.

La scena sotto gli occhi del padre della piccola, che preoccupato per le condizioni della figlioletta è saltato anch’esso all’interno del vano dell’ascensore fuori uso.

Sul posto sono stati subito chiamati i vigili del fuoco che sono arrivati da Mestre con due squadre.

Tra i pompieri c’era anche il personale del Saf (Speleo Alpino Fluviale) che ha calato una scala raggiungendo, insieme al personale sanitario del Suem 118, la bimba di 6 anni e il papà.

La bambina a causa della caduta è rimasta lievemente ferita ed è stata stabilizzata dai sanitari sul posto per poi essere recuperata e trasportata al pronto soccorso per ulteriori controlli.

Oltre ai vigili del fuoco è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Le operazioni di recupero e soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Resta infine da capire come mai le porte dell’ascensore in disuso si siano aperte così facilmente.

Sulla situazione e le condizioni di sicurezza faranno luce le forze dell’ordine.