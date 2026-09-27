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Azzurri in crisi: errori, scarsa autostima e bocciatura dei veterani

La Nazionale attraversa una fase critica dopo il ko 0-2 con il Belgio: errori, bassa autostima e bocciati i veterani. Mancini teme la retrocessione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA, 27 settembre 2026 — La Nazionale è in difficoltà. Dopo la sconfitta per 0-2 con il Belgio, il gruppo mostra errori ripetuti e una evidente bassa autostima, con i giocatori più esperti messi in discussione.

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Il commissario tecnico Roberto Mancini convive con l’incubo della retrocessione nella Nations League e sta operando cambiamenti nella formazione. Per la partita di lunedì contro la Turchia ha scelto Kayode e Mandragora, una soluzione che punta a invertire la rotta.

Il clima nello spogliatoio è segnato dalla delusione: gli errori fatti in campo e la mancanza di fiducia hanno convinto la dirigenza tecnica a bocciare alcuni veterani, secondo quanto riportato dalla squadra.

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Pur riconoscendo la situazione critica, Mancini ha espresso fiducia sul futuro della squadra, sintetizzata in un breve messaggio: “Ma presto saremo in cima”, frase attribuita al ct.

Articolo a cura del nostro inviato Emanuele Gamba.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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