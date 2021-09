Questione Green Pass, l’assessore Costalonga precisa

“In riferimento a quanto apparso su quotidiani e testate digitali riguardo al mio mancato possesso di Green Pass e/o vaccinazione, ci tengo a precisare che spero di potermi vaccinare al più presto”.

Questo è il pensiero dell’assessore Sebastiano Costalonga dopo le polemiche sorte sul fatto che si è dovuto fermare sulla porta al Caffè Florian di Piazza San Marco per mancanza di Green Pass.

“Purtroppo non ho potuto ancora farlo perché sono soggetto a rischio in quanto, sin da bambino, sono asmatico e ho fortissime allergie, con rischio shock anafilattico, all’acido acetilsalicilico e ai FANS”.

Nessuna intenzione No Vax, dunque, da parte dell’assessore, come qualcuno sui social insinuava alludendo a qualche “trattamento di favore”.

“Da diversi mesi sono in contatto con medici a Venezia e a Milano per capire meglio la mia situazione. Ad ogni buon conto, in attesa di vaccinarmi al più presto, provvedo costantemente ad effettuare i tamponi previsti per il Green Pass temporaneo”.