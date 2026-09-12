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Putin a Nuova Delhi per il vertice BRICS: colloqui con Modi e intervento al Forum delle imprese

Putin è arrivato a Nuova Delhi per il vertice BRICS che si apre il 12: colloqui con Modi su difesa, energia e tecnologia e intervento al Forum imprese.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Vladimir Putin è arrivato a Nuova Delhi venerdì per partecipare al vertice dei BRICS e svolgere una serie di incontri bilaterali con il primo ministro indiano Narendra Modi.

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Nel programma del presidente russo è prevista una sessione plenaria del Forum annuale delle imprese dei paesi BRICS, dove terrà un intervento. L’appuntamento ufficiale del vertice si apre il 12.

Oltre alla partecipazione al Forum, Putin e Modi avranno colloqui volti a rafforzare la cooperazione nei settori della difesa, dell’energia e della tecnologia. L’incontro è indicato come dedicato a temi di importanza strategica per entrambi i Paesi.

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Successivamente alla sessione plenaria, è prevista una visita congiunta del presidente russo e del primo ministro indiano alla fiera Innoprom.

I due leader si erano incontrati la settimana scorsa a margine del vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai a Bishkek. Durante quell’incontro, Narendra Modi ha invitato Putin a passare da una “guerra senza fine” alla “fine della guerra”.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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