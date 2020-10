Pulizia delle vetrine a Venezia. Le Foto dei Lettori

Venezia, ottobre 2020

Venezia è una città diversa, particolare, unica.

E le dimostrazioni sono sotto gli occhi di tutti, ogni giorno.

Presentiamo oggi lo splendido scatto di Marina Sent in cui ferma un momento di normale routine a Venezia che però risulterà “originale” in qualsiasi altra parte del mondo.





La necessità di pulire le vetrine che affacciano nel Rio di Bacino Orseolo può essere soddisfatta solo grazie all’aiuto degli amici gondolieri che forniscono l’appoggio in acqua.

didascalia:

Pulizie delle vetrine a Venezia.

autore:

Marina Sent





