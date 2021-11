Proteste in piazza: a Padova in 5.000 senza mascherine

Proteste in piazza anche oggi a Padova, ma fuori dai centri.

Niente piazze del centro storico di Padova infatti oggi, per la prima volta dall’inizio delle proteste, per i no-pass e no-vax del Veneto.

I nuovi divieti emessi dalla Prefettura hanno fatto in modo che gli aderenti alle proteste si siano ritrovati nel pomeriggio al parco Europa di Padova, in zona Stanga, a qualche chilometro dal centro città.

Numerosa la partecipazione, circa 5mila manifestanti, tutti senza mascherina – in violazione quindi della prescrizione del sindaco Sergio Giordani – ma non si sono mossi dal luogo prescritto dalle autorità.

Tra loro anche Stefano Puzzer, leader dei portuali triestini.

I portavoce del movimento hanno annunciato di non intendono arrendere, nonostante le polemiche provocate dalle loro proteste, in una fase delicata che vede anche in Veneto un forte rialzo dei contagi Covid (1.125 nelle ultime 24 ore).

Nel corso della settimana erano stati due i provvedimenti emessi dalle autorità locali: da una parte il Prefetto ha vietato le piazze ai no pass, dall’altra il sindaco ha imposto l’obbligo di mascherina e distanziamento per i manifestanti.

Le prescrizioni del sindaco non sono state rispettate; a breve potrebbero arrivare provvedimenti.

A vigilare sulla manifestazione di oggi: Polizia, Carabinieri e Digos.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: Non vuole indossare la mascherina, motoscafo fermo, proteste: lui sale sul tetto del mezzo Actv

» leggi anche: Scontri e proteste di piazza: tra disordini, tenuta sociale e l’ipotesi di una “regia”