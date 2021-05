Principio di incendio a Venezia giovedì sera.

Il fuoco ha interessato un ultimo piano di Campiello de le Strope, a Santa Croce.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate nella zona del tetto, proprio dove era esistente un ponteggio per il restauro in corso.

A partire dalle 19.30 tutti i mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco sono stati inviati sul posto.

A dare l’allarme sarebbe stato un passante che per primo ha scorto il fumo e ha dato l’allarme suonando tutti i campanelli dello stabile.

Una dozzina di persone sono così scappate all’aperto seguendo le operazioni dall’esterno.

I pompieri hanno invece messo in salvo proprio dall’ultimo piano un anziano e la badante che lo accudiva.

Le operazioni di spegnimento sono terminate poco dopo le 21.

Corposi i danni all’edificio.

La zona di Santa Croce non è molto fortunata con questo tipo di eventi.

Un altro appartamento in fase di restauro aveva preso fuoco qualche anno fa in corte Canal, nei pressi di Campo della Lana, nello stesso sestiere.

Le fiamme, all’epoca, avevano coinvolto tutto l’appartamento sito al terzo piano del palazzo in Corte Canal tanto che avevano provocato anche il crollo del sottotetto in una stanza.

I vigili del fuoco erano intervenuti ed avevano spento le fiamme che però, intanto, avevano completamente distrutto l’appartamento.

» ti potrebbe interessare anche: “Incendio a Marghera: nube di fumo su Venezia“