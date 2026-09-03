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Presunto esecutore: Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato a Rebibbia, legali smentiscono

Un presunto esecutore dice che Valter Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato a Rebibbia. I legali: “Sta bene”. Indagini: cancellate chat Signal 2024-25.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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02/09/2026 — Secondo le dichiarazioni rese da uno dei presunti esecutori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci, alcuni detenuti di Rebibbia avrebbero riferito che Valter Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato durante l’ora d’aria.

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Lavitola è indicato come reo confesso del medesimo attentato. La notizia dell’aggressione sarebbe arrivata al presunto esecutore tramite testimonianze ascoltate all’interno del carcere.

L’avvocato di Lavitola ha riferito che il suo assistito “sta bene” e che il team difensivo non era a conoscenza dell’episodio segnalato dai detenuti.

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Dalle indagini sull’attentato emergono inoltre elementi relativi a conversazioni cancellate: sarebbero state eliminate chat su Signal con Ranucci riferibili al periodo 2024-25.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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