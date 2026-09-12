A Venezia Marco Bechis porta il trauma delle “desaparecidos” con Ritorno a Buenos Aires

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Venezia — Al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis che torna a mettere al centro il trauma dei desaparecidos. La proiezione è arrivata come quinto e ultimo titolo italiano in concorso alla Mostra.

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Protagonista della pellicola è Adriano Giannini. Il film è stato descritto come una sorta di sequel di Garage Olimpo, a 27 anni di distanza dall’opera precedente del regista.

La presentazione milanese si inserisce nel programma competitivo della kermesse, confermando la presenza italiana tra i titoli in gara.