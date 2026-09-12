5 x 1000
HomenotizieA Venezia Marco Bechis porta il trauma delle “desaparecidos” con Ritorno a...

A Venezia Marco Bechis porta il trauma delle “desaparecidos” con Ritorno a Buenos Aires

A Venezia presentato “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis, quinto e ultimo film italiano in concorso, con Adriano Giannini; una sorta di sequel di Garage Olimpo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Venezia — Al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis che torna a mettere al centro il trauma dei desaparecidos. La proiezione è arrivata come quinto e ultimo titolo italiano in concorso alla Mostra.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Protagonista della pellicola è Adriano Giannini. Il film è stato descritto come una sorta di sequel di Garage Olimpo, a 27 anni di distanza dall’opera precedente del regista.

La presentazione milanese si inserisce nel programma competitivo della kermesse, confermando la presenza italiana tra i titoli in gara.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE