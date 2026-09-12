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Caduta mortale in oleificio a Barletta: perde la vita un operaio di 34 anni

A Barletta l’11 settembre 2026 un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un cestello a circa 9 metri in un oleificio. Notizia di Monica Arcadio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un operaio di 34 anni è morto l’11 settembre 2026 dopo essere precipitato nel vuoto in un oleificio di Barletta.

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Secondo quanto riportato, la vittima si trovava su un cestello posizionato a un’altezza di circa 9 metri quando è avvenuta la caduta. Non sono riportati ulteriori dettagli sulle circostanze immediate dell’incidente.

La notizia è stata riportata da Monica Arcadio per RaiNews.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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