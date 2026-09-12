Caduta mortale in oleificio a Barletta: perde la vita un operaio di 34 anni

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Un operaio di 34 anni è morto l’11 settembre 2026 dopo essere precipitato nel vuoto in un oleificio di Barletta.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Secondo quanto riportato, la vittima si trovava su un cestello posizionato a un’altezza di circa 9 metri quando è avvenuta la caduta. Non sono riportati ulteriori dettagli sulle circostanze immediate dell’incidente.
La notizia è stata riportata da Monica Arcadio per RaiNews.