Poste Italiane risponde alle proteste per l’Ufficio Postale di via Garibaldi

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Poste Italiane in merito alla lettera giunta da un utente pubblicata alla pagina: Posso fare un’operazione alle Poste di via Garibaldi? Decidono gli impiegati. Lettere

Venezia, 4 marzo 2021 – In riferimento all’articolo “Posso fare un’operazione alle Poste di via Garibaldi? Decidono gli impiegati” Poste Italiane precisa che l’Ufficio Postale di via Garibaldi il sabato è aperto dalle 8.20 alle 12.35. L’Azienda aggiunge inoltre che gli sportelli sono impegnati a servire i clienti presenti all’interno al momento della chiusura, questo per dar modo agli impiegati di svolgere, dopo le 12.35, le necessarie operazioni di chiusura contabile della giornata.

Poste Italiane, sottolineando che non erano previsti appuntamenti in quella mattina, conferma l’impegno del personale dell’Ufficio Postale e ricorda che molte operazioni possono essere svolte utilizzando gli altri canali di accesso ai propri servizi quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay oppure il sito www.poste.it. E’ anche per questo motivo che le operazioni effettuate allo sportello, che non possono essere effettuate on line, richiedono a volte tempi di attesa maggiori.

Poste Italiane ricorda inoltre di rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e muniti di misure di protezione, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.