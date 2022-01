Positivo Covid in isolamento invita per festa di Capodanno: carabinieri a Mira

Positivo Covid, che avrebbe dovuto stare in isolamento, organizza invece il veglione in casa invitando gli amici. E la cosa sarebbe probabilmente anche andata liscia se i ragazzi non avessero esagerato: i carabinieri sono infatti arrivati su chiamata dei condomini che a notte inoltrata non ne potevano più di musica e schiamazzi.

La vicenda ha avuto luogo a Mira centro dove quattro ventenni hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un party in casa. Ad un certo punto i carabinieri sono arrivati ma ancora ignoravano che vi fosse un giovane in isolamento domiciliare imposto dall’Ulss 3 Serenissima per positività al virus. I militari erano invece stati chiamati da un condomino che si lamentava alle 3 del mattino per gli schiamazzi e la musica che provenivano dall’appartamento del ventenne.

Ed è così che i militari hanno trovato il padrone di casa con tre amici coetanei intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. I carabinieri hanno dunque accertato le identità e inviato la segnalazione all’autorità giudiziaria.