Pony Pizza pestato a sangue a Chirignago: presi tre giovanissimi serbi

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre hanno fermato e denunciato tre giovani, di cui uno minorenne, di origine serba, già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi criminali.

I tre sono gli autori di una feroce aggressione nei confronti di un “pony pizza” che stava percorrendo via Trieste in località Chirignago.

Il trio aveva bloccato il rider mentre era a bordo del suo scooter chiedendogli con insistenza e prepotenza di consegnargli le pizze che stava trasportando per consegnarle ai vari clienti.

Alle obiezioni del rider, i tre giovanissimi delinquenti hanno risposto circondandolo e, dopo averlo fatto scendere dallo scooter, lo hanno pestato selvaggiamente

per diversi minuti colpendolo violentemente al volto e alla testa.

Fortunatamente il pestaggio è stato interrotto da un passante che si è trovato a percorrere via Trieste proprio in quell’istante che, assistendo dal vivo all’aggressione, ha contatto immediatamente il numero di emergenza 112.

I carabinieri subito intervenuti hanno soccorso il rider e bloccato i tre che ancora gli stavano attorno.

La sfortunata vittima è stata trasportata all’Ospedale di Mestre per le ferite riportate al volto e alla testa (fortunatamente non è in pericolo di vita).

Il trio è stato portato negli uffici del NORM ed è stato denunciato per tentata rapina aggravata e lesioni personali su disposizione dell’Autorità Giudiziaria lagunare che valuterà la loro posizioni e l’emissione di eventuali provvedimenti nei loro confronti.

