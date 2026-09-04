5 x 1000
HomenotiziePetrolio in ribasso: Wti a 89,92$ e Brent a 94,28$ al barile

Petrolio in ribasso: Wti a 89,92$ e Brent a 94,28$ al barile

Il 3 settembre 2026 il prezzo del petrolio scende: WTI ottobre a 89,92$ al barile (-1,20%), Brent novembre a 94,28$ al barile (-1,41%), dati ANSA rilevati oggi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

ROMA, 03 settembre 2026, 08:27 — Il prezzo del petrolio ha registrato una flessione nella mattinata sui mercati delle materie prime.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 89,92 dollari al barile, con una perdita dell’1,20%.

Il Brent con consegna a novembre passa di mano a 94,28 dollari al barile, segnando una flessione dell’1,41%.

LEGGI ANCHE:

I dati sono riportati dalla redazione ANSA.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE