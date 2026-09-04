Petrolio in ribasso: Wti a 89,92$ e Brent a 94,28$ al barile

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ROMA, 03 settembre 2026, 08:27 — Il prezzo del petrolio ha registrato una flessione nella mattinata sui mercati delle materie prime.
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Il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 89,92 dollari al barile, con una perdita dell’1,20%.
Il Brent con consegna a novembre passa di mano a 94,28 dollari al barile, segnando una flessione dell’1,41%.
I dati sono riportati dalla redazione ANSA.