Persona morta in acqua scoperta alla Giudecca. Ultima ora

Una persona morta in acqua è stata scoperta questa mattina alla Giudecca.

Si tratta di un corpo avvistato mentre galleggiava a pelo d’acqua.

Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di una persona morta probabilmente per annegamento.

L’avvistamento questa mattina all’isola della Giudecca.

La corrente stava portando il cadavere verso est.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo natanti che hanno assicurato il corpo al natante.

Il cadavere è stato poi ripescato e portato a terra nei pressi del Redentore.

Al momento non è ancora nota l’identità della vittima.

Non è purtroppo infrequente il capitare di questi eventi nella nostra città, quasi sempre dovuti a cause naturali.

Solo dieci giorni fa l’ultimo episodio quando a Lido, nello spazio di mare dirimpetto all’Hotel Excelsior, è stato avvistato un corpo senza vita.

Le successive indagini hanno permesso di stabilire che si trattava di un decesso sopraggiunto per cause naturali, verosimilmente in seguito ad un malore.

L’uomo, un pensionato residente a Lido, quella mattina si era recato, come altre volte, nella zona degli scogli vicina all’Excelsior per raccogliere mitili e un malore lo aveva fatto cadere in acqua.

Successivamente il corpo era stato trasportato dalla corrente che ne ha spinto il cadavere fino a farlo arrivare davanti ai vicini stabilimenti balneari.

Qui il corpo era stato notato da alcuni passanti. La salma è stata poi recuperata dai Vigili del Fuoco, assieme agli operatori sanitari del Suem.

– notizia in aggiornamento –