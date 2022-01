“C’è l’obbligo di vaccinazione, perché non posso scegliere il Novavax?”. Lettere

Siamo a gennaio 2022 ( i commenti che ho letto sono molto più vecchi). Non mi sono ancora vaccinata perché, vedendo anche brutte conseguenze post vaccino su alcune persone a me conosciute ( direttamente o indirettamente) a me questa Terapia genica ad mRna fa molta paura e stavo aspettando il vaccino Novavax a proteine ricombinanti, che mi fa meno paura.

Sono ( teoricamente) sana, sono andata avanti a tamponi un giorno sì e uno no per lavorare ( part-time) con enormi sacrifici, sempre negativa (e parlando con le persone in fila in farmacia quelli che uscivano fuori positivi erano per lo più vaccinati; tamponi aziendali dove lavora mio marito: 12 positivi tutti vaccinati, lui non vaccinato e negativo). Sarà che non essendo vaccinati stiamo più attenti? Sarà che la terapia genica non funziona?

Per carità: forse non ti fa finire in terapia intensiva ma il virus continua a infettare e a circolare. Oltre al fatto che ad alcuni fa male e non è chiaro a chi.

Tornando ad oggi: è stato introdotto l’obbligo vaccinale ( chiamato super green pass) agli ultra cinquantenni che altrimenti non possono lavorare; la mia domanda è: dal momento che il Novavax doveva arrivare tra gennaio e febbraio, perché costringerci a vaccinarci prima? Avevano detto che lo avrebbero riservato alle prime dosi, perché di fatto non lo permettono? È stato approvato ma nessuno sa la data precisa in cui sarà prenotabile.

Si sono affrettati per costringerci a fare il vaccino ad mRNA ( terapia genica, non vaccino). Vorrà dire che se non farò in tempo a fare il Novavax subirò la sospensione dal lavoro e non mangerò per un po’… Sennò obbligo vaccinale ma responsabilità dello Stato, anche se non mi interessano indennizzi bensì di mantenere il mio organismo sano.

Prevedendo risposte tipo ”puoi sempre ammalarti di covid” rispondo che ne sono consapevole; prevedendo risposte tipo ”non ti frega niente degli altri” rispondo :

1) sono sempre stata attenta ad usare ogni protezione per me e il prossimo; lockdown volontario eccetto andare al lavoro e in due anni di covid non mi sono mai ammalata né io né le persone a me vicine, né di covid né di altro.

2) Direi che è allo Stato che non frega niente degli altri visto che del Novavax se ne parlava da tempo ma l’hanno tirato fuori all’ultimo per i no vax … E poi di fatto cercano di mettere fretta e costringerti a fare la terapia genica, che pare abbia rovinato non poche persone.

Anto

(lettera firmata)