Parroco durante Messa: “Fanno abortire le donne per fare esperimenti con vaccini ai feti”

Parroco durante Messa: “Fanno abortire le donne per poi fare esperimenti con i feti ancora vivi dovendo testare i vaccini per il Covid”. L’allucinante teoria non è stata raccontata da qualche complottista in un social, bensì è stata dichiarata dal parroco durante l’omelia domenicale della santa Messa. Protagonista, suo malgrado, il sacerdote della parrocchia di San Rocco che è incorso nello sciagurato scivolone che, probabilmente, ha anche cominciato ad identificare subito da sé tanti erano i bisbigli si sono subito cominciati a sentire in chiesa.

Don Paolo Pasolini è l’ultima, ennesima, involontaria vittima del far west dei giorni nostri che è diventata l’informazione digitale non controllata dove il giornalismo è stato spesso rimpiazzato dal clickbaiting (esca con un contenuto web la cui principale funzione è quella di attirare il maggior numero possibile di persone che cliccano per aprire la pagina).

Nell’episodio: «Aziende statali o private che farebbero ingravidare donne per farle abortire al quarto-quinto mese al fine di asportare loro il feto vivo e usarne gli organi per la sperimentazione dei vaccini anti-Covid». Una trama adatta al peggior film splatter. Peccato che la tesi enunciata dal parroco cesenate domenica scorsa, nel corso di un’omelia presso la parrocchia di San Rocco, era completamente una fake-news.

la notizia, già smentita da diversi siti, ha comunque fatto diverse vittime in termini di credulità, tra cui proprio anche il parroco.

Don Paolo Pasolini, prendendo per buono il fatto, con convinzione e indignazione l’ha raccontato come fosse una verità ai suoi fedeli nel corso della messa. Le parole del sacerdote hanno destato grande sconcerto.

Affermazioni “prive di qualsiasi fondamento scientifico e pericolose”, è stato il commento del sindaco di Cesena Enzo Lattuca. “Spero che queste falsità palesi non abbiano effetto su chi le ha ascoltate”, ha aggiunto.

» ti potrebbe interessare anche: “Offerta per la carità “Prima per gli italiani”. Il parroco di Mira: “Se la può riprendere””

» ti potrebbe interessare anche: “Adria, il parroco critica il Comune, il sindaco abbandona la messa“