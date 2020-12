Addio a Paolo Rossi. Morto l’eroe del Mundial 82

E’ morto Paolo Rossi. Se ne va un altro campione dopo la dipartita di Diego Armando Maradona pochi giorni fa.

Paolo Rossi, noto come Pablito a tutti gli italiani, aveva 64 anni.

Se ne è andato questa notte a causa di una lunga malattia. La notizia comunicata dalla moglie.

Paolo Rossi ha avuto un clamoroso inizio di carriera

prendendo per mano la squadra che lo ha lanciato, il Lanerossi Vicenza. Team che Pablito ha preso per mano portandola al secondo posto in campionato a suon di gol.

Un talento del genere non poteva sfuggire alla Juventus dell’epoca, quella dei Platini e dei Boniek, così i bianconeri si aggiudicarono il campione con una chiacchierata operazione





finita alle “buste”.

Alla Juventus Paolo Rossi vinse campionati e coppe, ma nella mente degli italiani soprattutto i suoi tre gol con cui schiantò il Brasile nella partita che lanciò l’Italia di Bearzot verso il terzo mondiale della sua storia.

In quell’anno Paolo Rossi risulterà capocannoniere

dell’Italia vincitrice del Mondiale regalandoci una delle più grandi gioie in campo calcistico della nostra storia.