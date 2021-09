Pane in Piazza, Sabato 25 e domenica 26 settembre in piazza Ferretto a Mestre

Torna a Mestre, in piazza Ferretto sabato 25 e domenica 26 settembre, “Pane in Piazza”, manifestazione promossa da Confcommercio Mestre con l’Associazione dei Panificatori di Venezia e provincia, in collaborazione col Comune di Venezia, Vela, Camera di commercio e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Protagonisti saranno una trentina di maestri panificatori provenienti da tutta Italia, all’opera in un vero e proprio forno di panificazione, col supporto degli allievi dell’Istituto Berna di Mestre: per due giorni saranno sfornati per la città pane, dolci e ogni prodotto da forno che si potrà gustare e portare a casa con un piccolo contributo, il cui ricavato sarà in parte destinato, come ogni anno, in beneficenza (quest’anno sarà devoluto all’Anffas).

I laboratori didattici per bambini saranno aperti dalle 16 alle 19 di sabato; dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 di domenica. Alla kermesse sarà presente anche Piergiorgio Giorilli, referente italiano dell’organizzazione internazionale dei panificatori Ambassadeurs du Pain.

Due i momenti clou dell’evento.

Sabato, dalle 17 alle 19, nel chiostro del Museo M9, si terrà Pane nelle Religioni, il convegno intitolato “Dialogo tra esponenti delle confessioni cristiane sul valore sacro e sociale del pane nei 1600 anni di storia e… di futuro della comunità di Venezia”.

Sono previsti i saluti di Michele Bugliesi, presidente di Fondazione di Venezia e Fondazione M9; Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre e dell’Associazione Panificatori di Venezia e provincia; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e della Città metropolitana; Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia; Roberto Capello, presidente di Fippa, Federazione Panificatori, Pasticceri e affini.

Seguirà una conversazione tra gli esponenti delle comunità religiose che hanno partecipato da protagoniste alla storia di Venezia: la Chiesa cattolica, rappresentata dal patriarca monsignor Francesco Moraglia; la Chiesa greco ortodossa, con la presenza dell’Archimandrita padre Athenagoras Fasiolo, vicario della sacra diocesi di Italia e Malta; e la Congregazione degli armeni mekhitaristi con padre Hamazasp vartabed Kechichian, vicario abbaziale di San Lazzaro degli Armeni.

Modera Francesco Antonich, vicedirettore di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia. Il convegno è pubblico, previa comunicazione della partecipazione via e-mail a unione@confcom.it e l’esibizione del Green pass all’accesso.

Domenica, infine, alle ore 11.30 in Duomo a San Lorenzo, la solenne Messa con la benedizione del pane.