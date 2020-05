Padova: grave incidente poco fa. Una moto è finita in canale.

Una persona risulta sicuramente dispersa. E’ quella che conduceva la moto finita in un canale che costeggia la strada.

L’incidente è accaduto a Santa Margherita di Codevigo.

Non si esclude che in sella alla moto vi potesse essere una seconda persona come passeggero.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Padova.