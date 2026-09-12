Operaio di 34 anni muore dopo una caduta in un oleificio di Barletta

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Un operaio di 34 anni è deceduto dopo essere precipitato da un’altezza di circa nove metri mentre lavorava in un oleificio di via Foggia a Barletta. La vittima, originaria della città, è morta nella tarda serata del 10 settembre 2026.
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Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri e dai tecnici dello Spesal dell’Asl Bat, l’uomo si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause che restano da accertare, è caduto nel vuoto.
Soccorso in condizioni critiche, il 34enne è stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta e poi trasferito al Bonomo di Andria, dove è deceduto nel reparto di rianimazione.
L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire dinamica e responsabilità.