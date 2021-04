Oggi il ‘vaporetto dei vaccini’: raggiunti gli anziani delle isole

Oggi il ‘vaporetto dei vaccini‘ ha solcato le acque per andare incontro agli anziani di Sant’Erasmo e delle Vignole.

Si è trattato di un vaporetto vero e proprio trasformato, per la prima volta, in ambulatorio vaccinale.

“Altre due isole, un’altra comunità – ha spiegato il Direttore Generale Edgardo Contato – raggiunta dai sanitari dell’Ulss 3 Serenissima. Mentre continuiamo la campagna vaccinale secondo le indicazioni ministeriali e regionali, siamo impegnati a portare il direttamente vaccino agli anziani che risiedono in zone isolate: lo abbiamo fatto in questo giorno di festa qui a Sant’Erasmo, dove abbiamo fatto attraccare un vaporetto trasformato in ‘ambulatorio vaccinale’ “.

Circa 120 le vaccinazioni effettuate tra le 9.30 e le 15.00 circa, a cui si sommano alcune vaccinazioni fatte, sempre nell’isola, a domicilio.

Il “vaporetto vaccinale”, messo a disposizione da Actv su richiesta del Comune di Venezia e allestito dall’Ulss 3 Serenissima, ha visto salire a bordo gli over 80 dell’isola, oltre a quelle persone che, giunte da altre aree del territorio dell’Ulss 3, hanno atteso il loro turno: “Non abbiamo mandato indietro nessuna delle persone che è arrivata fino a qui – ha spiegato il dottor Vittorio Selle, Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e responsabile della seduta vaccinale – facendo giungere il vaccino necessario alla bisogna. Tutti coloro che si erano prenotati hanno ricevuto la loro prima dose, e allo stesso modo sono state vaccinate tutte le persone che non avevano avuto la possibilità di aderire formalmente”.

“Anche in questa Pasquetta le squadre speciali del nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – sottolinea il Direttore Contato – hanno dato, come avviene ormai da tempo, la loro disponibilità in una giornata festiva, per consentire ancora una volta un servizio ‘di prossimità’ e di attenzione ai nostri anziani. Si è aperta nel segno dell’operatività e della disponibilità, così, una settimana molto importante per l’attività vaccinale per il nostro territorio, durante la quale è programmata anche l’apertura del più grande hub regionale al Pala Expo, nell’area del Parco Scientifico-tecnologico, da mercoledì 7 aprile”.