Venezia, nelle isole ci si vaccina in vaporetto, non un vaporetto qualunque ma un mezzo dedicato agli anziani

di Sant’Erasmo e delle Vignole che sarà operativo nella giornata di Pasquetta.

Tecnicamente si chiama vaporetto in modalità “ambulatorio vaccinale”, esso attraccherà a Sant’Erasmo nel giorno di Pasquetta e dalle 9.30 del mattino alle prime ore del pomeriggio attenderà i residenti over 80 di Sant’Erasmo e delle Vignole per consentire loro di ricevere il vaccino senza dover lasciare l’isola.

Il mezzo è stato messo a disposizione da Actv su richiesta del Comune di Venezia con allestimento dell’Ulss 3 Serenissima.

L’iniziativa ha l’obiettivo duplice di sensibilizzare la cittadinanza, con questa forma inusuale di servizio, sulla tema della vaccinazione, e di offrire a quegli anziani per i quali sarebbero più difficoltosi gli spostamenti, la possibilità di farla a due passi da casa.

Perché il servizio si possa svolgere al meglio, la vaccinazione va obbligatoriamente prenotata attraverso il portale della Regione Veneto https://vaccinicovid.regione.veneto.it/

“Dopo essere intervenuta la settimana scorsa in due aree territoriali particolari come Pellestrina e Burano-Mazzorbo-Torcello – spiega il Direttore Generale Edgardo Contato – l’Ulss 3 Serenissima, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione civica e di Actv, porta direttamente la vaccinazione agli anziani a Sant’Erasmo e Vignole. Le squadre speciali del nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica danno, come avviene ormai da tempo, la loro disponibilità in una giornata festiva, per consentire ancora una volta un servizio ‘di prossimità’ e di attenzione ai nostri anziani. La giornata di Pasquetta, lunedì 5 prossimo, apre così una settimana molto importante per l’attività vaccinale per il nostro territorio, durante la quale è programmata anche l’apertura del più grande hub regionale al Pala Aquae da mercoledì 7 aprile”.